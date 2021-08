Favour Aikins vom Leichtathletikclub (LAC) Frankenthal hat bei den Süddeutschen Meisterschaften der Junioren U23 und U16 am Sonntag in Frankfurt am Main im Sprint über 100 Meter die Silbermedaille gewonnen. Kurz vor den Deutschen Jugendmeisterschaften präsentierte sich die Nachwuchsathletin in guter Form.

LAC-Trainer Dino Ziegler war mit seiner Kaderathletin sehr zufrieden. In ihrer Altersklasse W15 sei Favour Aikins bei den Süddeutschen Jugendmeisterschaften auf ein starkes Teilnehmerfeld getroffen. Bereits im Vorlauf habe sie ihre derzeit guten Trainingsleistungen bestätigt, berichtet Ziegler. Mit einer Zeit von 12,62 Sekunden holte Aikins über 100 Meter überlegen den Sieg im Vorlauf. Damit qualifizierte sich die LAC-Athletin für den Endlauf der besten acht Sprinterinnen der Altersklasse.

Gelungener letzter Test

„Im Hauptlauf konnte Favour ihre Leistung aus dem Vorlauf sogar noch verbessern“, freute sich Coach Ziegler, der von einem „spannenden Finale“ sprach. Aikins absolvierte die 100-Meter-Distanz in 12,57 Sekunden und verpasste den Sieg nur knapp. Um gerade mal eine Zehntelsekunde musste sie sich Isabell Frank von der TS Göppingen geschlagen geben.

Für Favour Aikins war der Wettkampf ein gelungener letzter Test vor den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U16, die am 4. September in Hannover stattfinden werden. LAC-Trainer Dino Ziegler ist zuversichtlich.