Das Widerspruchsverfahren wegen der Genehmigung einer CPB-Anlage auf dem Süd-Müll-Gelände in Heßheim ist noch nicht abgeschlossen. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt auf Anfrage mitgeteilt. Wegen der Vielzahl und teils der Substanz der Widersprüche seien Fachbehörden beteiligt worden, zum Beispiel das Landesumweltamt und die Gewerbeaufsicht, so SGD-Sprecherin Nora Schweikert. „Aktuell sind wir immer noch in der Prüfung.“ Bei komplexen Verfahren dieser Art sei die Dauer nicht unüblich.

Anlage soll Industrieabwasser vorreinigen

Gegen den Bau einer chemisch-physikalisch-biologischen Anlage zur Vorreinigung von wässrigem Sondermüll (Deponiesickerwasser und Industrieabwasser) waren im vergangenen Herbst laut SGD 15 Einsprüche eingegangen. Ein Jahr zuvor hatte es in dem Sonderabfall-Zwischenlager der Firma Süd-Müll einen Unfall mit zwei Toten gegeben. Dessen Hintergründe sind bis heute nicht ganz aufgeklärt worden.