Süßigkeiten aus Sizilien: Dafür braucht es einen Pasticcere wie Antonio Amato, der in seinem Eiscafé La Gondola in Oppau Kreationen zaubert, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Wer seinen Kalorienhaushalt einigermaßen beherrschen will, kann auch zu Herzhaftem aus Süditalien greifen. Ein Überblick über das Sortiment des Konditors findet sich hier.

Was passiert mit dem Gelände der Kurpfalzkaserne im Speyerer Norden? Aktuell ist dort noch die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende untergebracht. Doch die Antwort der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf eine RHEINPFALZ-Anfrage lässt aufhorchen: Die Bundeswehr plant eine Besichtigung. Mehr dazu hier.

Seit Dienstag gibt es wieder eine Corona-Impfstelle im Rhein-Pfalz-Kreis. Am ersten Tag verzeichnet das Impfteam großen Zulauf. Für die meisten der rund 50 Impflinge war es die vierte Dosis. Wie es in Schifferstadt weitergeht, lesen Sie hier.

Ein nationaler Kongress zum Thema Sicherheit wird 2023 in Mannheim stattfinden. Erörtert werden dort die Themen der Zeit. Corona, Energienot und Kriege werden einen Schwerpunkt bilden. Welche weiteren Gefahren lauern, erfahren Sie hier.

Aufbruchstimmung bei der Frankenthaler FWG: Einstimmig haben die Mitglieder Nicolas Meyer am Montag ihr Vertrauen ausgesprochen und ihn zum OB-Kandidaten gekürt. Erstmals überhaupt schickt die Wählergruppe mit dem 42 Jahre alten Juristen einen eigenen Bewerber ins Rennen ums höchste Amt der Stadt. Warum sie sich so entschieden hat, steht hier.