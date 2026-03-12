Die Bernd-Jung-Stiftung hat als neue Stiftungsbotschafterin Lou Hoffner gewonnen. Die Sängerin und Schauspielerin, die aus Waghäusel im Kreis Karlsruhe stammt und in der Region beheimatet ist, vertrat Deutschland im Jahr 2003 beim Eurovision Song Contest in Riga. Als Persönlichkeit mit einem „großen Herz und Engagement für Kinder und Jugendliche“ bezeichnet die Stiftung ihre neue Botschafterin.

Die Bernd-Jung-Stiftung fördert Projekte für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales. „Es ist mir eine große Freude, die Bernd-Jung-Stiftung als Botschafterin zu unterstützen“, zitiert die Stiftung in ihrer Mitteilung Lou Hoffner. „Die Arbeit für Kinder und Jugendliche ist – gerade heute – unglaublich wichtig. Ich finde es großartig, wie sich die Stiftung für junge Menschen in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales engagiert.“