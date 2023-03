Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Frankenthaler Musiker Julian Fiege steht am Sonntag, 22. August, im ZDF-„Fernsehgarten“ auf der Bühne. In der Live-Sendung tritt er gegen drei weitere Sänger an. Sein Ziel ist es, Teil eines Duos zu werden, das Musiker und Moderator Giovanni Zarrella für eine Show sucht.

Mit einem Fernsehauftritt meldet sich Julian Fiege aus der Corona-Zwangspause zurück. Singen vor der Kamera, das ist für den Frankenthaler kein Neuland mehr. Durch sein Mitwirken bei