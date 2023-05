Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Jeansverkäufer zum Supersänger: Im Finale der RTL-Show „I Can See Your Voice“ am Dienstag, 6. April, riss Julian Fiege eine Prominentenjury von den Sitzen. Im Duett mit Barbara Schöneberger brillierte der Frankenthaler Sänger bei seinem Fernsehdebüt mit dem Tom-Jones-Hit „It’s Not Unusual“.

„Es war der passende Song für mich“, erzählt Julian Fiege beim Interview an seinem magischen Ort, der Schiller-Realschule plus. Hier hatte Julian, Jahrgang