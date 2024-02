Hinweise, Anliegen und Probleme von Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Innenstadt will Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) bei einem Rundgang am Samstag, 2. März, sammeln. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Ladenbistro „Little Italy“ (Westliche Ringstraße 2). Auf der einstündigen Tour geht es laut Mitteilung auf dem Ring um die Innenstadt an den beiden Stadttoren vorbei durch Neumayerring, Speyerer Straße, Carl-Theodor-Straße und Elisabethstraße zurück in die Westliche Ringstraße. Im direkten Gespräch und vor Ort lasse sich leichter Abhilfe für Ärgernisse finden und die Stadtentwicklung vorantreiben, so die Hoffnung der Verwaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Rundgang ist Teil einer Reihe von neuen Kommunikationsformaten, die OB Meyer mit seinem Amtsantritt angestoßen hat. Weitere Termine sind auf der Homepage der Stadt unter www.frankenthal.de/oberbürgermeister veröffentlicht.