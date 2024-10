Tanzen, Sport machen, ein Theaterstück improvisieren oder abtauchen in eine virtuelle Welt? Bei der Frankenthaler „#youngnight“ ist all das möglich. Jugendliche sollen dabei verschiedene Angebote in der Stadt kennenlernen und einfach Spaß haben.

Zum dritten Mal hat die „#youngnightfrankenthal“ am Samstag stattgefunden. Die Youngnight ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Stadtbücherei, dem Kinder- und Jugendbüro, der Jugendvertretung Frankenthal und der Tanzschule TIF.