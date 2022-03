Im Genehmigungsverfahren für eine biologische Abwasserbehandlungsanlage im Sonderabfall-Zwischenlager der Firma Süd-Müll in Heßheim sind rund 90 Einwendungen von Privatpersonen sowie Interessen- und Umweltverbänden eingegangen. Das teilt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd auf Anfrage mit. Bei den Einwendungen von Bürgern handele es sich überwiegend um „gleichförmige Eingaben in Form standardisierter Musterschreiben“. Darin werde „die Sorge über die Zuverlässigkeit des Betreibers geäußert und wegen der Vielzahl der bereits vorhandenen Anlagen eine Überlastung des Standorts befürchtet“. Teilweise werde auch die Belastung durch zusätzlichen Lkw-Verkehr vorgebracht. Weitere Befürchtungen betreffen laut SGD die geplante Einleitung des vorgereinigten Deponiesickerwassers in die öffentliche Kanalisation. Darüber hinaus werde eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den gesamten Standort gefordert. Die Anlage, die Süd-Müll bauen will, könnte jährlich bis zu 40.000 Kubikmeter Sickerwasser vorklären.