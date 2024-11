500 Liter Diesel hat eine bisher unbekannte männliche Person in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr aus einem geparkten Lastkraftwagen in der Zeppelinstraße gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von circa 650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: Telefon 06233 313-0, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.