Von einer ruhigen Silvesternacht sprechen Polizei und Stadt in Frankenthal. Kurz nach Mitternacht habe eine Streife der Polizei in der Hans-Kopp-Straße eine Mutter mit zwei Kindern (elf und fünf Jahre alt) dabei beobachtet, wie sie mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Das berichtete die Polizei auf Nachfrage. Die Waffe sei sichergestellt worden, die Frau wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren war laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) zum Jahreswechsel eine zweiköpfige Streife des Kommunalen Vollzugsdienstes gemeinsam mit der Polizei im Einsatz. Die Mitarbeiter der Stadt hätten sich freiwillig für diesen Dienst gemeldet. „Die Bürger haben sich im Großen und Ganzen an die Regeln gehalten“, so Knöppel. Neben rund 40 Verstößen gegen die Corona-Auflagen wurde eine Anzeige wegen des Zündens von Feuerwerk erteilt. Viel Betrieb war am 1. Januar in der Zentralen Notaufnahme der Stadtklinik. Wie die Silvesternacht verlaufen war, darüber gab es deshalb keine nähere Auskunft.