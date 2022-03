Wegen Beschwerden über zugeparkte Gehwege und nächtlichen Lärm im Umfeld einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße ist der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) immer wieder im Einsatz. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Dienstag auf Anfrage der Freien Wählergruppe (FWG) im Haupt- und Finanzausschuss. Allein seit Beginn dieses Jahres habe es vier Kontrollen gegeben, bei denen auch Verwarnungen ausgesprochen worden seien. Voraussetzungen für den Entzug der Konzession, die dem Betreiber der Shisha-Bar im Oktober 2017 erteilt worden sei, lägen jedoch nicht vor. Man sei mit der Polizei, die außerhalb der Dienstzeiten des KVD zuständig ist, über die Situation in der Elisabethstraße im Austausch. Die Frankenthaler Inspektion berichtet ebenfalls von Vorfällen rund um die Bar.