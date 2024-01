Vom Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Vororte, ins Nordend oder in den Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide zu kommen: Das soll seit Jahresbeginn einfacher sein. Das bestehende Ruftaxi-Angebot wurde laut Stadtverwaltung um vier Linien erweitert. Damit kann jetzt auf acht Routen auf Vorbestellung ein Taxi genutzt werden.

Ruftaxis, die eine feste Route fahren, ergänzen das Angebot an Bussen und Bahnen zu Zeiten oder auf Strecken schwacher Nachfrage. Eine Fahrt kostet 2,60 Euro, Kinder zahlen 1,80 Euro. Mit VRN-Jahreskarte und Deutschland-Ticket ist das Ruftaxi kostenlos. Die neue Linie 1084 fährt laut Mitteilung der Stadt vom Hauptbahnhof über Ostpark, Pfingstweide-Zentrum und zurück. Nur an Sonn- und Feiertagen verkehrt die Linie 4965 von Flomersheim über Eppstein-West, Flomersheimer Straße zum Hauptbahnhof, die Linie 4968 bedient die Schleife Hauptbahnhof, Nordendstraße, Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof in die Mannheimer Straße und wieder zurück geht es mit der Linie 4969.

Wer den Service nutzen möchte, muss den Wagen spätestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt unter Telefon 06233 8692110 oder 06233 6670670 vorbestellen. Alle Ruftaxilinien und mehr Informationen zu dem Angebot gibt es auf der Webseite der Stadt www.frankenthal.de/öpnv.