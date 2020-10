Fotoaufnahmen aus aller Welt, die der Wormser Rudolf Uhrig gemacht hat, sind ab Donnerstag, 22. Oktober, in der Magnuskirche am Weckerlingplatz zu sehen. Die Pressemitteilung verspricht zahlreiche Straßenaufnahmen und Begegnungen mit Menschen auf allen Kontinenten.

Es geht nach London, Paris, Seoul, Kuala Lumpur und Addis Abeba. Auch seine Lieblingsstadt New York hat Uhrig porträtiert. „Für mich ist es die Stadt der Städte. Für mich als Fotograf gibt es keinen größeren Radius in der Bewegung als dort“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Uhrig nennt seine Fotos auch Bilder der „sozialen Oberfläche“. Sie bedürften eines zweiten Blicks, um das Verborgene herauszulocken. Eröffnet wird die Schau, die unter dem Titel „Unterwegs in den Straßen dieser Welt“ steht, um 19 Uhr. Ein begleitender Gottesdienst zu den Bildern ist für Sonntag, 8. November, 18 Uhr, angekündigt. Zu sehen sind die Bilder bis 19. November, täglich von 10 bis 17 Uhr.