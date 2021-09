In dem nördlich der Autobahn A 6 gelegenen Kleingartengebiet an der Roxheimer Straße (Mörsch) ist nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Montag eine Gartenhütte komplett niedergebrannt. Zeugen meldeten das Feuer den Beamten zufolge gegen 0.45 Uhr. Die Brandursache ist laut den Ermittlern noch unklar. Den von den Flammen angerichteten Schaden schätzen sie auf etwa 10.000 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.