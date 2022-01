Noch bis 17 Uhr läuft die kommunale Impfaktion der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am heutigen Sonntag, 9. Januar. Für alle Arten von Covid-19-Impfungen seien noch reichlich Impfstoffe vorhanden, meldet Verbandsbürgermeister Michael Reith. Auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer also kurz entschlossen das Angebot ohne lange Wartezeit annehmen will, ist in der Halle willkommen. Sie befindet sich in der Straße In den Moltersgärten 16.