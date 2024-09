Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein 61-Jähriger mit einem Auto auf der Peter-Rosegger-Straße unterwegs, als er die rote Ampel an der Kreuzung zur Berliner Straße missachtete und deshalb mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammenstieß. Der 61-Jährige und seine 62-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei stellte fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Alkoholtest habe zudem einen Wert von 0,56 Promille bei dem Mann ergeben. Gegen ihn ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.