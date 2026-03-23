Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in Frankenthal einen Unfall verursacht. Laut Polizei missachtete er gegen 17.40 Uhr an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Heinrich-Heine-Straße eine rote Ampel und stieß mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen, der von der Heinrich-Heine-Straße nach links abbiegen wollte. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine Behandlung durch den Rettungsdienst. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aus einem der Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr band. Der Sachschaden liegt laut Polizei im hohen vierstelligen Bereich.