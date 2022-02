Mit einer netten Geste Mitarbeiterinnen und Kundinnen eine Freude bereiten und zugleich Spenden für Sprachförderung an Schulen zu sammeln: Darum geht es bei der Aktion „Eine Frau – eine Rose“ des Rotary-Clubs in Frankenthal, Bad Dürkheim und Grünstadt.

Firmen, Einzelhändler und Arztpraxen überreichen zum Weltfrauentag am 8. März allen Frauen, die an diesem Tag dort arbeiten, einkaufen oder bei einem Termin sind, eine Rose. Eingekauft werden die Blumen vom Rotary-Club über den Großhandel und für einen Euro Aufschlag pro Rose an Firmen, Arztpraxen und Geschäfte in Frankenthal, Bad Dürkheim und Grünstadt verkauft. Der Erlös wird lokal gespendet und kommt der Sprachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund an Grundschulen zugute. Die Fördermaßnahmen finden in Frankenthal an der Carl-Bosch- und der Robert-Schuman-Schule sowie in Lambsheim an der Karl-Wendel-Schule mit jeweils zwei Fachkräften statt. Ein Sprachförderprojekt, ebenfalls mit zwei Fachkräften, soll demnächst auch in Grünstadt an der Dekan-Ernst-Schule anlaufen.

Verantwortlich für das Rosen-Projekt bei den Rotariern ist Kristien Weidenmann. Die gebürtige Belgierin, die als Change Managerin bei Lufthansa arbeitet, hat die, wie sie sagt „charmante französische Idee“ bei Rotarier-Freunden in Ensisheim bei Colmar entdeckt und kurzerhand in die Pfalz importiert: „Es geht um die Wertschätzung für Mitarbeiter und Frauen“, sagt sie, „und darum etwas Gutes zu tun für Diversität und Gesellschaft“.

Förderung für Grundschulkinder

Seit 2016 machen sich die Rotarier für Sprachförderung in Grundschulen stark. Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz seien die Grundlagen für die Gesellschaft, betont Rotarier Joachim Sobotzik, denn sie seien die Grundlage für Aus- und Weiterbildung und damit für Integration. Pandemiebedingte Unterrichtsausfälle und Homeschooling hätten dazu geführt, dass Grundschulkinder den schulischen und sozialen Anschluss verlören. Das Sprachförderprojekt wird in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (Mazem), einer Ausgründung der Universität Mannheim, umgesetzt. Geschulte Sprachförderkräfte unterstützen einzelne Schüler, Schülergruppen oder ganze Klassen unmittelbar im Regelunterricht, zusätzlich zur eigentlichen Lehrkraft. Mit jährlich 25.000 Euro – eingespielt unter anderem durch die Veranstaltungsreihe „Lounge am See“ – finanziert der Service-Club seit 2016 die Arbeit des Mazem.

Noch Fragen?

Firmen, die sich an der Spenden-Aktion zum Weltfrauentag beteiligen möchten, können noch bis 28. Februar Projektleiterin Kristien Weidenmann kontaktieren. Infos und Kontaktdaten gibt es im Netz unter frankenthal-pfalz.rotary.de.