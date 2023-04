Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Digitale Treffen haben auch beim Rotary-Club Frankenthal das zurückliegende Jahr geprägt. Die von den Mitgliedern unterstützten Projekte, vor allem die Sprachförderung an Schulen, liefen während der Pandemie weiter. Der erste große Termin im Clubkalender steht im September an: die „Lounge am See“.

Der Plan klingt gut: Die Frankenthaler Sängerin Sigrun Schumacher wird gemeinsam mit dem Niederländer John Vooijs und Musikern des Stuttgarter Musicaltheaters auf der Bühne