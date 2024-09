Genuss, Gespräche, Gutes tun“: Unter diesem Motto hat der Rotary Club Frankenthal seine Lounge am See veranstaltet. 350 Besucher lockte die siebte Runde ins Strandbad. Der Gewinn aus Eintritt und Bewirtung fließt in die Sprachförderung an Schulen in Frankenthal, Lambsheim und Ludwigshafen.

Bei dem Konzert im Strandbad standen die Frankenthaler Sängerin und Violinistin Sigrun Schumacher und ihre Band Trio Cajon mit Sascha Kleinophorst auf der Bühne. Die Band animierte viele Besucher zum Mitsingen und zum Tanz – obwohl es zeitweise regnete. Nach Hause geleitet wurden alle mit dem Klassiker „Für mich soll es rote Rosen regnen“.

Die Sprachförderung organisiert der Rotary Club in enger Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Institut für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM). „Insgesamt können wir mit unserem Gewinn zehn Grundschulklassen mit 1000 Stunden Sprachbetreuung und -förderung begleiten“, informiert Kristien Weidenmann, beim Rotary-Club Frankenthal zuständig für die Kommunikation. Die Hilfsorganisation stellte den Besuchern im Strandbad kurz die Sprach- und Jugendförderung vor.

Der Erlös wird an den Grundschulen Karl-Wendel in Lambsheim, Robert-Schuman und Carl-Bosch in Frankenthal sowie der Rupprechtschule in Ludwigshafen investiert. Das Team der Rotarier Frankenthal wurde laut Weidenmann tatkräftig und mit viel Engagement durch den Rotary Club aus Ludwigshafen unterstützt.