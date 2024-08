Wie man einen handbetriebenen Rollstuhl sicher und selbstbewusst fährt, das können Menschen, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind, am Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule (Petersgartenweg 9) ausprobieren. Trainer zeigen, wie es geht.

Vorwärts, rückwärts oder um Kurven herum – das Fahren mit dem Rollstuhl ist kein Hexenwerk, erfordert aber etwas Übung. Wie die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung berichtet, stehen bei der Aktion erfahrene Übungsleiter bereit. Sie erklären den Teilnehmenden auch, wie man sich etwa in engen Räumen bewegt oder aus dem Rollstuhl heraus eine Brandschutztür öffnet. Außerdem gibt es Tipps zur Auswahl des passenden Rollstuhls. Denn die Größe und Form müssen stimmen, um mit dem Hilfsmittel optimal zurechtzukommen. Die Teilnehmer erhalten auch Informationen darüber, wie man einen Rollstuhl bei seiner Krankenkasse beantragt. An dem Kurs teilnehmen können auch MS-Kranke, die bereits im Rollstuhl sitzen.

Die DMSG, die das Training in Kooperation mit der Stadt Frankenthal und dem Pflegedienst Agil anbietet, bittet die Teilnehmer, sich Verpflegung, Getränke und notwendige Medikamente einzupacken. Weil die Plätze begrenzt sind, bittet die DMSG um Anmeldung unter der Telefonnummer 06131 604704, per E-Mail an info@dmsg-rlp.de oder im Netz unter www.dmsg-rlp.de/events/.