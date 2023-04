Ein alkoholisierter Motorrollerfahrer hat in Worms einen Unfall mit geschätzt rund 100.000 Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 52-Jährige am Mittwoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von einer Tankstelle in Richtung Innenstadt abbiegen. Weil es ihm allerdings nicht gelang, sich in eine bestimmte Fahrspur einzureihen, sei der Mann auf der Gegenfahrbahn stehen geblieben. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Situation gerade noch rechtzeitig, machte eine Vollbremsung und versuchte, dem Motorroller auszuweichen. Dabei streifte er den Fahrer leicht, kam mit seinem „hochpreisigen SUV“ laut Polizei von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Schilder. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht am Fuß. Bei ihm stellte die Polizei 0,7 Promille fest. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.