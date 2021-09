Die Polizei Worms sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, 15. September, ereignet hat: Nachdem ein Autofahrer einen Rollerfahrer gegen 16 Uhr in der Alzeyer Straße überholt hatte, verfolgte ihn dieser bis in die Nivergoltstraße. Als der Autofahrer dort ausstieg, schlug ihm der Rollerfahrer zunächst seinen Helm gegen den Kopf. Danach schlug er mit beiden Händen auf den Mann ein, bis dieser zu Boden stürzte. Auch danach ließ er von seinem Opfer nicht ab und trat auf den am Boden Liegenden so lange ein, bis ein Passant dem Mann zu Hilfe eilte. Der Rollerfahrer flüchtete.

Hinweise zu dem Fall erbittet die Polizeiinspektion Worms unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an PIWorms@polizei.rlp.de.