Aus Rücksicht auf unbeteiligte Passanten hat eine Streife der Polizei Frankenthal nach eigener Darstellung am Sonntagnachmittag die Verfolgung eines Motorrollers in der Fußgängerzone abgebrochen. Den Beamten zufolge sollte der mit zwei Personen besetzte Roller gegen 14.45 Uhr in der Wormser Straße kontrolliert werden, weil an dem Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen montiert war. Der Fahrer sei daraufhin in Richtung Fußgängerzone geflüchtet und an Fußgängern vorbeigerast. Am Rathausplatz habe die Streife dann aus Sicherheitsgründen gestoppt. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.