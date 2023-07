Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem nach ihren Angaben bereits am Dienstag, 4. Juli, in der Mörscher Straße ein Kind verletzt wurde. Den Beamten zufolge war das Kind gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad von Mörsch Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe von Hausnummer 28 habe ein Motorroller derart knapp überholt, dass er es touchierte. Das Kind sei gestürzt und habe sich Schürfwunden an Arm und Knie zugezogen. Der Rollerfahrer sei geflüchtet, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Die Ermittler bitten um Hinweise zur Identität des Fahrers. Sein Roller könne ebenso in dunklen Farben gehalten sein wie der Helm. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, wenden.