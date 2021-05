Nach einem Unfall mit einem 18-jährigen E-Scooterfahrer und einem weißen Transporter sucht die Polizei den Fahrer des Wagens. Der junge Rollerfahrer war am Dienstag gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg an der Wormser Straße unterwegs. An der Einmündung zur Willestraße übersah ihn laut Polizeibericht der Fahrer des Transporters. Es kam zum Zusammenstoß. Der E-Scooterfahrer wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Frankenthaler Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters habe noch kurz mit dem Verletzten gesprochen, dann aber seine Fahrt fortgesetzt. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug mit Mainzer Kennzeichen handeln. Der Sachschaden am E-Scooter wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.