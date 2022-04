Die Polizei meldet einen gestohlenen Roller. Der Besitzer hatte den Roller am späten Donnerstagabend vor einem Wohnhaus im Foltzring abgestellt. Am nächsten Mittag stellte er fest, dass der Roller von Unbekannten entwendet worden war. Die Polizeiinspektion bittet unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.