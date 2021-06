Nach einer Panne hatte der Fahrer am Montagmittag seinen Motorroller der Marke Malaguti, Modell Phantom, im Gewerbegebiet in Höhe der Wormser Straße 99 abgestellt und abgeschlossen. Am Dienstag gegen elf stellte er dann laut Polizei fest, dass der Roller im Wert von 350 Euro weg war. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.