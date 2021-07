Völlig ausgebrannt ist am frühen Sonntagmorgen ein Motorroller, der in der Virchowstraße in Worms stand. Das Feuer griff laut Polizei auch auf einen danebenstehenden Kleinlaster über, an einem weiteren Auto habe es einen Hitzeschaden gegeben. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Herrnsheim schließe einen technischen Defekt nicht aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.