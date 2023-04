Die infolge eines Rohrbruchs in der Speyerer Straße unterspülten Stellen werden nach Angaben der Stadtwerke Frankenthal beseitigt. Wegen eines defekten Kompensators an einer Zuleitung für die Sprinkleranlage war am Mittwoch vergangener Woche der Keller des Kaufhauses Birkenmeier überflutet worden. Das Wasser stand nach Angaben von Chef Mike Burkhardt bis zu 20 Zentimeter hoch in den Räumen. Laut Werkesprecherin Anna Haselmaier hält sich das Ausmaß der Schäden in Grenzen: „Das Wasser hatte sich hauptsächlich durch das alte Mauerwerk gedrückt“, teilte sie am Montag mit. Der betroffene Bereich in der Fußgängerzone sei dennoch großzügig abgesperrt worden. Gesichert wurde die Baustelle mit Kunststoffbarrieren und zusätzlich mit Bauzaun-Elementen. Eine Gefahr für Passanten bestehe aber nicht, betont Haselmaier.