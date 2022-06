Zum sechsten Mal innerhalb von drei Monaten ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Wasserleitung in Großniedesheim gebrochen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) ist deshalb aktuell die Straße nach Kleinniedesheim gesperrt, acht Haushalte seien momentan von der Wasserversorgung abgeschnitten. „Jetzt wird erst einmal die Straße aufgemacht und geschaut, wie groß der Schaden ist“, berichtete Walther am frühen Abend. Zum Glück handele es sich um eine deutlich kleinere Leitung als die Rohre, die bislang gerissen waren und einen Innendurchmesser von 250 Millimeter gehabt hätten. Vielleicht könne der Schaden in der Kleinniedesheimer Straße ja auch bei nur halbseitiger Sperrung repariert werden. Der erste Fall in der Serie von Wasserrohrbrüchen ereignete sich am 21. März, der fünfte am 19. Mai.