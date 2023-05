Der Große Preis von Deutschland im Rock’n’Roll, und zwar sowohl im Paar- als auch Formationstanz, ausgelobt vom Deutschen Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Verband, wird am kommenden Samstag, 27. Mai, im Bildungszentrum Worms ausgetragen. Gastgeber ist der Wormser Rockin’ Wormel-Verein. Die Mannschaft, die laut Pressemitteilung des Vereins in diesem Jahr bei der Süddeutschen Meisterschaft drei Meistertitel im Formationstanz sowie einen Titel in der Einzelklasse habe ergattern können, rechnet sich auch bei diesem Turnier gute Chancen aus. Der Wettbewerb von 10 bis voraussichtlich 20 Uhr findet in der Turnhalle des Bildungszentrums Worms, Von-Steuben-Straße 31, statt. Neben einem Salat- und Kuchenbuffet soll es laut Verein auch eine Grillstation geben. Eintrittskarten zu 17, 22 und 27 Euro können unter www.rockin-wormel-worms.de erworben werden.