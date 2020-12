Der Folienhersteller RKW verabschiedet sich vom bisherigen Sitz seiner Zentrale in Frankenthal im Nachtweideweg. Wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, nutzt das Unternehmen künftig neue Räume im Green Business Park Mannheim, der auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne Taylor Barracks entstanden ist. Genügend Platz für „rund 100 hochmoderne Arbeitsplätze“ stehe hier zur Verfügung, teilte Stephan de Maria, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei RKW, am Montag mit. Für die 85 Mitarbeiter in Frankenthal seien die bisher genutzten Räume zu eng geworden, hatte das Unternehmen bereits im Juli erklärt. Seit Montag wird nun bereits in Mannheim gearbeitet; offizieller Termin für den Standortwechsel ist der 1. Januar 2021. RKW, 1957 von Jakob Müller unter dem Namen „Rheinische Kunststoffwerke“ in Worms gegründet, beschäftigt nach eigenen Angaben an 18 Standorten weltweit rund 3000 Mitarbeiter. Den Umsatz für 2019 beziffert das Unternehmen auf 839 Millionen Euro. Die Hauptverwaltung arbeitete seit 2008 in Frankenthal.