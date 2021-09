Die Polizei Frankenthal sucht den Fahrer eines vermutlich silberfarbenen Mercedes-Benz, der am Dienstag mit einem riskanten Überholmanöver auf der B Richtung Ludwigshafen eine Frau zum Ausweichen in Richtung Leitplanke gezwungen haben soll. Sie habe gegen 13.15 Uhr aus Worms kommend mit ihrem Kia kurz vor der Ausfahrt Mörsch einen Lkw überholt und sei wieder eingeschert. Der ihr folgende Wagen sei kurz vor ihr in die Ausfahrt gezogen. Den Beamten zufolge habe die Frau nach rechts gelenkt und die Leitplanke touchiert. Der geschätzte Schaden: etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.