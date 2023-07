Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An jedem vierten Unfall in Frankenthal sind über 65-Jährige beteiligt. Das Risiko für diese Altersgruppe zu mindern, war Ziel einer Großkontrolle am Mittwoch auf dem Kaufland-Parkplatz an der Wormser Straße. Bei den meisten Senioren ist die Einsicht groß, so die Bilanz.

Die Polizistinnen an der Zufahrt winken Verkehrsteilnehmer zu ihren Kollegen auf den Parkplatz an der Wormser Straße. Dort bitten die Beamten um die Papiere und kontrollieren Warndreieck