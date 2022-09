Trotz Regens beteiligten sich am Samstag rund 70 Freiwillige in Frankenthal an der ländergreifenden Aktion Rhinecleanup, bei der der Rhein von der Quelle bis zur Mündung gesäubert wird.

Auf einem etwa 3,3 Kilometer langen Abschnitt nahe der BASF-Kläranlage sammelten sie laut Stadtverwaltung gut 300 Kilogramm Müll.

Mit Warnweste und Müllsack im Einsatz: die Schülerinnen des Karolinen-Gymnasiums (von links) Zoe, Fabiana und Lily in Begleitung von Mutter Teresa Bommicino. Foto: Bolte

Die Helfer bekamen vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen. Der EWF transportierte auch den gesammelten Abfall ab.

Gründlich: Melanie, Lucy (8) und Louisa (9, von links) auf der Suche nach achtlos weggeworfenem Abfall. Foto: Bolte

Neben zahlreichen achtlos entsorgten Verpackungen fanden die Freiwilligen unter anderem ein größeres Werkzeug, einen sogenannten Ratschenschlüssel, wie die Pressestelle mitteilt.

Ausrüstung: Handschuhe, Westen, Mülltüten – und Müsliriegel zur Stärkung. Foto: Bolte

Frankenthal beteiligte sich nach Angaben der Stadtverwaltung zum dritten Mal an der Aktion Rhinecleanup. 2021 sammelten etwa 130 Freiwillige rund 500 Kilogramm Müll, 2020 waren es 120 Freiwillige und 450 Kilo Müll.