Rund 120 Helfer – 30 mehr als im vergangenen Jahr – haben am Samstagvormittag an der Aktion Rhinecleanup teilgenommen und am gut drei Kilometer langen Flussabschnitt auf Frankenthaler Gemarkung Müll gesammelt. Mit von der Partie: Ingo Lentz, der die bundesweit in vielen weiteren Städten laufende Initiative auf die Beine gestellt hat, und die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen).

Mit neongelben Westen ausstaffiert und mit Säcken und Greifern „bewaffnet“, machten sich die Freiwilligen vom Parkplatz bei der BASF-Kläranlage aus auf den Weg, um