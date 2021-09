Frankenthal beteiligt sich nach Angaben der Stadtverwaltung zum inzwischen dritten Mal am „Rhine-Cleanup“, der in diesem Jahr am Samstag, 11. September, stattfindet. Ziel der im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr geplanten Aktion: den 3,3 Kilometer langen Rheinabschnitt auf städtischem Gebiet vom Müll zu befreien. Helfer können dazu bis Montag, 6. September, bei der Stadt unter der E-Mail-Adresse jan.storminger@frankenthal.de anmelden oder sich im Internet auf der Seite der Initiative – www.rhinecleanup.org/de direkt registrieren. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise oder Firmenteams. Auch eine spontane Teilnahme ist möglich. Treffpunkt aller Helfer ist der Parkplatz am Ende der Straße Im Spitzenbusch in der Nähe der BASF-Kläranlage. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) stellt Handschuhe, Müllsäcken und Greifzangen zur Verfügung. Selbstverständlich können auch eigene Handschuhe mitgebracht werden. Der EWF kümmert sich laut Stadt auch ums Entsorgen der Säcke nach der Sammelaktion. Auch beim „Rhine-Cleanup“ gibt es Corona-Regeln: Alle Teilnehmer müssen bei Ankunft ihre Kontaktdaten angeben. Für die Helfer gibt es Getränke und kleine Snacks. Die Bilanz der früheren Aktionen ist nach Einschätzung der Stadt durchaus erfolgreich: Im vergangenen Jahr beispielsweise hatten 120 Freiwillige fast eine halbe Tonne Müll gesammelt.