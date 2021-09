Großreinemachen am Rheinufer: Bei der dritten Auflage der länderübergreifenden Aktion „Rhine-Cleanup“ haben nach Angaben der Stadtverwaltung am Samstagvormittag 130 Teilnehmer kräftig angepackt. In den drei Stunden kamen entlang des rund drei Kilometer langen Uferabschnitts auf Frankenthaler Boden rund 500 Kilogramm Müll zusammen, informierte Lisa Randisi von der Pressestelle der Stadt. Der kurioseste Fund sei eine Flaschenpost aus dem vergangenen Jahr gewesen. Offenbar wollten junge Leute ausprobieren, wie weit von ihnen in den Fluss geworfene Glasbehälter rheinabwärts schwimmen. Für die freiwilligen Helfer der Müllsammelaktion hatte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb das benötigte Material gestellt: Warnwesten in Neonfarben, Handschuhe und Müllsäcke.