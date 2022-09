Trotz Regens beteiligten sich am Samstag rund 70 Freiwillige in Frankenthal an der ländergreifenden Aktion Rhine-Clean-Up, bei der der Rhein von der Quelle bis zur Mündung gesäubert wird.

Auf einem etwa 3,3 Kilometer langen Abschnitt nahe der BASF-Kläranlage sammelten sie laut Stadtverwaltung gut 300 Kilogramm Müll.

Mit Warnweste und Müllsack im Einsatz: die Schülerinnen des Karolinen-Gymnasiums (von links) Zoe, Fabiana und Lily in Begleitung von Mutter Teresa Bommicino. Foto: Bolte

Die Helfer bekamen vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen. Der EWF transportierte auch den gesammelten Abfall ab.

Gründlich: Melanie, Lucy (8) und Louisa (9, von links) auf der Suche nach achtlos weggeworfenem Abfall. Foto: Bolte

Neben zahlreichen achtlos entsorgten Verpackungen fanden die Freiwilligen unter anderem ein größeres Werkzeug, einen sogenannten Ratschenschlüssel, wie die Pressestelle mitteilt.

Ausrüstung: Handschuhe, Westen, Mülltüten – und Müsliriegel zur Stärkung. Foto: Bolte

Frankenthal beteiligte sich nach Angaben der Stadtverwaltung zum dritten Mal an der Aktion Rhine-Clean-Up. 2021 sammelten etwa 130 Freiwillige rund 500 Kilogramm Müll, 2020 waren es 120 Freiwillige und 450 Kilo Müll.