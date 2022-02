Patriarchales Design, diskriminierungsfreie Sprache und sexistische Grenzverletzungen im Berufsleben: Mit diesen und anderen Themen beschäftigt sich eine Veranstaltungsreihe zum Weltfrauentag. Geplant sind Workshops, Vorträge und eine Lesung.

Für die Veranstaltungsreihe hat sich die städtische Gleichstellungsstelle mit der Volkshochschule und der Stadtbücherei als Kooperationspartner zusammengetan. Los geht es mit einem Selbstsicherheits- und Selbstverteidigungstraining am 5. März, Abschluss ist am 7. April mit einer Lesung über „Das Patriarchat der Dinge“. Die Reihe will gleichstellungspolitische Fragestellungen aufgreifen. Unter anderem stehen Vorträge zur geschlechtergerechten Sprache und zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie ein Rhetorik-Workshop auf dem Programm. Ein Rollstuhlfahr-Aufbaukurs stellt Techniken zum Überwinden von Alltagsbarrieren in den Mittelpunkt.

Die meisten Termine finden in Zusammenarbeit mit der VHS statt. Neben dem Workshop Selbstsicherheit und Selbstverteidigung für Frauen (5. März), sind das ein Online-Vortrag zu gendergerechter Sprache (10. März), ein Online-Vortrag zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (17. März) und ein Rhetoriktraining für Frauen (1. April). Für alle Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an info@vhs-ft.de oder unter Telefon 06233 349203 nötig.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft bietet am 26. März einen Aufbaukurs Rollstuhlfahr-Training mit Hintergrundinformationen und praktischen Übungen zum Überwinden von Schrägen, Stufen und Bordsteinen. Anmeldungen sind telefonisch unter 06131 604704 oder im Netz unter www.dmsg-rlp.de möglich.

Die Autorin Rebekka Endler beschreibt in ihrem Buch „Das Patriarchat der Dinge – Warum Frauen die Welt nicht passt“ Beispiele für am Mann ausgerichtetes Design. Endler ist am 7. April zu Gast in der Stadtbücherei Frankenthal. Anmeldungen sind unter stadtbuecherei@frankenthal.de oder 06233 89 630 möglich.

Noch Fragen

Einen Überblick über die Veranstaltungen und Informationen zu Teilnahmegebühren gibt es auf der Webseite www.frankenthal.de/gleichstellung.