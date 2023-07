Schmuck und Bargeld haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal bei einem Einbruch in einer Wohnung in der Rheinstraße (Innenstadt) am frühen Sonntagabend erbeutet. Den Beamten zufolge drangen die Täter zwischen 17.40 und 19 Uhr dort ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Angaben zur Schadenshöhe machen die Ermittler nicht. Weil bislang keine Hinweise auf Verdächtige vorliegen, bitten sie mögliche Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden. Kontakt: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.