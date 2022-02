Bis Freitag, 4. März, und damit länger als geplant, bleibt die Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 41 gesperrt. Die Tiefbauarbeiten, die für Hausanschlüsse notwendig sind, laufen seit Montag, 14. Februar, und sollten eigentlich am Freitag beendet sein. Die Einbahnstraßenregelung in der Rheinstraße ist laut Verwaltung für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Anlieger können bis zur Baustelle zufahren.