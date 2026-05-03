40 Plätze für die Randzeitenbetreuung in der Rheinschule, mehr geht nicht. Dabei bleibt die Gemeinde als Schulträger trotz des größeren Bedarfs.

Die Ausweitung der Betreuung bis 14 Uhr über die bestehenden 40 Plätze hinaus sei wegen fehlender Räume an der Roxheimer Rheinschule nicht möglich, wiederholt die Gemeindeverwaltung anlässlich weiter steigender Anmeldezahlen für das Angebot Betreuende Grundschule. Die hohe Nachfrage bei begrenzter Platzkapazität hatte 2021 schon einmal eine Kontroverse ausgelöst. Für das kommende Schuljahr stehen den 40 Plätzen 51 Anmeldungen gegenüber, deshalb traten Eltern erneut mit dem Wunsch nach einer dritten Betreuungsgruppe für die Halbtagsschüler an die Verwaltung heran.

Die zwei bestehenden Gruppen seien aus Platzmangel bereits in Containern untergebracht, gibt die Gemeinde zu bedenken und erinnert daran, dass in der zu erweiternden Rheinschule in den nächsten Jahren umfangreiche Bauarbeiten stattfinden werden. Erst danach könne man über drei Gruppen nachdenken. Welche Kinder bei der Anmeldung berücksichtigt werden, entscheidet das Los.

Nach Angaben des Ersten Beigeordneten Georg Zwilling (CDU) hat der Schulträgerausschuss, in dem das Thema kürzlich wieder behandelt wurde, darum gebeten, dass die Verwaltung auf die Suche nach einem externen Quartier für die Betreuung zwischen 7 und 7.50 Uhr sowie 12 und 14 Uhr geht, um eine dritte Gruppe zu ermöglichen.

Zwilling weist darauf hin, dass die Rheinschule eine Ganztagsschule ist, eine Nachmittagsbetreuung also über dieses Angebot sichergestellt werden könne. Kinder können die Rheinschule entweder halbtags bis 12 oder 13 Uhr besuchen oder ganztags, das heißt montags bis donnerstags bis 16 Uhr und nach Bedarf und mit gesonderter Anmeldung auch freitags.

Freitagslücke wird geschlossen

Etwas ändern muss sich bei dem Thema aber trotzdem, denn im kommenden Schuljahr haben die Bobenheim-Roxheimer Erstklässler einen Anspruch auf eine Betreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (Gafög). Daher seien noch Stellenanteile für die Betreuende Grundschule ausgeschrieben worden, erklärt Zwilling.

Nichts ändern wird sich bei dem Grundsatz, dass Kinder nur zur vollen Stunde aus der Betreuung abgeholt werden können. Dem haben laut Zwilling die Ausschussmitglieder zugestimmt. Damit soll gewährleistet werden, dass die Betreuer ihrer Aufgabe nachgehen können, statt ständig auf die individuellen Abholwünsche von Eltern eingehen zu müssen.

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