Es ist eine der häufigsten Operationen deutschlandweit – und auch in der Stadtklinik Frankenthal gehört die Hernien-Chirurgie zum Alltagsgeschäft. Chefarzt Yann Asbeck und Leitender Oberarzt Brick-Jochen Lukas beantworten am Mittwoch in der RHEINPFALZ-Sprechstunde Leserfragen rund um den Eingeweidebruch.

Leistenbruch, Bauchnabelbruch, Oberbauchbruch, Zwerchfellbruch: Hernien treten in unterschiedlichen Ausprägungen auf. „Wir bieten das gesamten Behandlungsspektrum an und können viele mögliche Brüche versorgen“, betont Yann Asbeck, Chefarzt der Chirurgie an der Stadtklinik Frankenthal. Vor der Corona-Pandemie sei das Haus auf jährlich etwa 350 bis 400 Hernien-Operationen gekommen, in diesem Jahr waren es bereits über 200. Dabei behandle man nach Möglichkeit minimalinvasiv, also mit kleinstmöglichem Hautschnitt, der sogenannten Schlüsselloch-OP.

Bei Brüchen treten meist Eingeweide oder das Bauchfell durch eine Lücke in der Bauchwand hervor – und können zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen auslösen. Auch wenn die Auswölbung häufig bei Sport oder schwerem Heben ausgelöst wird, ist die Ursache eine Bindegewebsschwäche, die sich durch Belastung erweitert. Männer seien häufiger betroffen – mehr als jeder Vierte erleidet im Laufe seines Lebens einen Leisten- oder Nabelbruch. Mit dem Alter nehmen Brüche zu, erläutert Asbeck. „Aber wir sehen auch durchaus junge Leute mit Hernien“, betont er.

Risiko: Organe abgeklemmt

Die wichtigste Frage, die Betroffene umtreibt: „Muss man das operieren?“ Eine Frage, die im Patientengespräch – je nach Vorerkrankungen und bereits erfolgten OPs – immer individuell abgeklärt werde. Das grundsätzliche Risiko sei, dass sich Organe herausarbeiten und abgeklemmt werden, im schlimmsten Fall sogar absterben können. Mit 350.000 Fällen pro Jahr seien Hernien deutschlandweit der häufigste Grund für eine Operation. „Trotzdem ist jeder Fall anders“, sagt Asbeck.

Beseitigt werden kann eine Hernie nur durch Operation. Dabei wird die Bauchwand, häufig mithilfe eines feinen Kunststoffnetzes, verstärkt und der Bruch verschlossen. Grundsätzlich gebe es etliche unterschiedliche Verfahren: von innen oder außen, mit oder ohne Netz, erläutert der Chefarzt der Frankenthaler Chirurgie. Vorbehalte gegen das Netz, wie er sie immer wieder höre, hält Asbeck für unbegründet. Der Vorteil des kommunalen Hauses aus seiner Sicht: „Wir sind beispielsweise bei den Netzen nicht an bestimmte Hersteller gebunden und können je nach Indikation das beste Material auswählen.“ Relativ neu sei ein Verfahren bei Nabelhernien namens Emilos. Dabei wird durch einen kleinen Zugang am Nabel die Bauchdecke rekonstruiert.

Internationales Team

Operiert werden Hernien in der Regel unter Vollnarkose, nach einer Nacht in der Klinik könne der Patient meist entlassen werden. Zu Asbecks Team auf der Chirurgie gehören der Leitende Oberarzt Brick-Jochen Lukas, ein Chef der Unfallchirurgie mit zwei Oberärzten sowie zehn Assistenzärzten. Mit Kolleginnen und Kollegen aus Syrien, Rumänien, Polen, Afrika und Mauritius ist die Mannschaft international aufgestellt. Dazu kommen rund 40 Vollzeitstellen in der Pflege, 14 davon im OP. Die 60 Betten der Chirurgie seien derzeit allerdings aufgrund von Personalausfällen nicht voll belegt.

Für Fragen rund um Hernien stehen Yann Asbeck und sein Kollege Brick-Jochen Lukas bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde für eineinhalb Stunden in der Lokalredaktion Frankenthal zur Verfügung. Sie informieren dabei am Telefon unter anderem über Behandlungsmethoden und beantworten individuelle Anliegen zum Thema Brüche.

Kontakt

RHEINPFALZ-Sprechstunde zum Thema Hernien am Mittwoch, 16. November, 17 bis 18.30 Uhr, mit den Chirurgen Yann Asbeck und Brick-Jochen Lukas von der Stadtklinik Frankenthal. Leser können ihre Fragen telefonisch unter 06233 315126 und 06233 315120 stellen.