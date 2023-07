Endlich wieder Ferien mit unseren beliebten RHEINPFALZ-Sommertouren. Wir besuchen interessante Betriebe in der Region, freuen uns auf Theater im Winzerhof, tauchen ein in die Geschichte und erleben Feuerwehrleute bei einem Einsatz. Hier ein Überblick zum Vormerken.

Rundgang durch die Frankenthaler Geschichte, Dienstag, 25. Juli, nachmittags.

Einen exklusiven Einblick in ihre Schätze geben Stadtarchiv und Erkenbert-Museum bei dieser Tour, die von der Zeit der Mammuts bis zum heutigen Strohhutfest tief eintaucht in die Geschichte Frankenthals – und dabei manche Anekdote zutage fördert. Nachzulesen ist im Archiv unter anderem, was im Hotel Lang, dem ersten Haus am Platz, 1890 auf der Speisekarte stand und wie der Stadtrat 1770 mit nächtlichen Zechern umzugehen gedachte. Abgerundet wird der Ausflug in die Vorzeit mit einem Rundgang unter der Leitung des Stadtführers Werner Schäfer vom Altertumsverein, der auch zu dem Haus führt, in dem einst Napoleon nächtigte und König Max sein Mittagessen einnahm.

Medizintechnik auf Spitzenniveau, Donnerstag, 3. August, vormittags.

Von Alltagsmedizingeräten aus der Serienproduktion bis hin zu hochkomplexen Lasergeräten zur Augenoperation: Dass Patienten sich darauf verlassen können, sicher behandelt zu werden, daran hat die Frankenthaler Firma Exco GmbH einen großen Anteil. Hier im Industriepark Nord entwickeln und testen Ingenieure, IT-Spezialisten und andere Wissenschaftler Prüfverfahren sowie Hard- und Software für ihre Kunden – vom Weltmarktführer bis zum Start-Up – und beraten diese bei Planung und Umsetzung von Projekten in der Qualitätssicherung. Exco bezeichnet sich selbst als „führender Technologiedienstleister für den regulierten Markt“, das heißt für besonders streng kontrollierte Branchen wie Pharmazie, Chemie, Biotechnologie und Lebensmittelproduktion. Das Unternehmen stellt sich unseren Lesern vor – und präsentiert dabei auch die neueste Entwicklung des Hauses.

Schlösser und Parks, Freitag, 4. August, vormittags.

Das Dorf Dirmstein will der Kulturverein St. Michael einer Gruppe von Lesern nahebringen. Der mehr als 3000 Einwohner große Weinbauort zählt zum Leiningerland, auch wenn er nie den Grafen von Leiningen gehört hat, wie es im Wikipedia-Eintrag über Dirmstein heißt. Es gibt dort aber trotzdem zwei interessante Denkmalzonen, weil sich in den vergangenen Jahrhunderten viele andere Adelige und Kirchenherren baulich betätigt haben. Davon künden unter anderem zwei Schlösser und zwei Parks. Der örtliche Kulturverein hat es sich zum Ziel gesetzt, das Wissen um die Geschichte des Orts weiterzugeben und auch sein touristisches Potenzial zu fördern.

Rettungseinsatz nach einem Unfall, Samstag, 5. August, vormittags.

Es ist Präzisionsarbeit mit schwerem Gerät und unter hohem Zeitdruck: Wenn die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, geht es oft um Leben und Tod. Doch wie läuft eigentlich so ein Einsatz ab? Welche Ausbildung haben die Ehrenamtlichen? Und was leistet die gut 120-köpfige Truppe sonst noch? Spannende Einblicke in den Alltag der Wehrleute gibt es bei einem Besuch in der Hauptwache am Nordring. Das Team von Leiter Frank Böhmer hat eigens für die Leser ein Unfallrettungsszenario vorbereitet, gezeigt werden außerdem die Einsatzfahrzeuge und eine Übungsstrecke, die alle Aktiven einmal im Jahr mit Atemschutzausrüstung absolvieren müssen.

Kartoffel 2.0., Dienstag, 8. August, vormittags.

Helma Südwest in Beindersheim öffnet erneut seine Tore für RHEINPFALZ-Leser. Dorthin hat vor Jahren schon mal eine Sommertour geführt, als der Betrieb, der Kartoffeln und Zwiebeln verpackt und an den Einzelhandel verkauft, noch zur RV Bank Rhein-Haardt gehörte. Die Leser damals waren begeistert zu sehen, was mit der Ware weitgehend automatisiert so alles passiert, nachdem sie von Landwirten aus der Region ins Gewerbegebiet Im Wörtchen gebracht wurde. Jetzt gehört die Firma einem niedersächsischen Unternehmen und bereitet sich mit der bisherigen Mannschaft auf die Zukunft vor.

Theater im Winzerhof, Samstag, 12. August, abends.

Im Sommer zieht es das Theater Alte Werkstatt Frankenthal aufs Land. Auf der Sommerfestival-Bühne in Großkarlbach sehen unsere Leser die TAW-Produktion „Die Niere“ – eine schwarze Komödie, in der eine Organspende zu handfestem Beziehungsstreit führt. Vor der Vorstellung führt Theaterchef Jürgen Hellmann über das Gelände des ehemaligen Winzerhofs mit verwunschenem Garten.

Kies und Sand, Mittwoch, 23. August, vormittags.

Ziel dieser Besichtigungstour ist das Kieswerk in der Bonnau bei Bobenheim-Roxheim. Dorthin hat die Redaktion noch keine Leser geführt, aus dem einfachen Grund, weil es die Anlage erst seit ein paar Monaten gibt. Sie ist noch nicht einmal offiziell eingeweiht, wie man so sagt. Die Firmenleitung von Willersinn Minerals wird der Besuchergruppe generell das Geschäft mit Sand und Kies sowie die Besonderheiten dieser zehn Millionen Euro teuren Anlage erläutern. Und einen Blick in die Zukunft werfen. Denn mit Ende der Auskiesung 2050 wird im Gewann Bonnau ein riesiger See entstanden sein.

Ein Stadtbus für Frankenthal, Samstag, 2. September, vormittags.

Seit Januar 2021 ein vertrauter Anblick in den Straßen von Frankenthal: die blauen Stadtbusse der Firma Dürk-Reisen aus dem Vorort Studernheim. Zum Abschluss unserer Sommertouren geben Bernhard Dürk und sein Team einen Einblick in die Abläufe hinter den Kulissen – und erklären auch, wie viel Arbeit und Engagement nötig sind, damit die Busse pünktlich fahren.

Zur Sache

Jede Tour wird im Vorfeld noch einmal gesondert angekündigt. Dann kann man sich auch anmelden. Die Teilnehmer werden von der Redaktion ausgelost und verständigt.