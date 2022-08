Ins Amazon-Logistikzentrum Frankenthal führt die Sommertour am Donnerstagmittag, 25. August. Wie der weltweit aktive Internet-Versandhändler arbeitet, welche Aufgaben die mehr als 1900 Beschäftigten im Industriegebiet Am Römig haben und welche Technik sie einsetzen – das bekommen bis zu 15 Teilnehmer bei einem Rundgang erklärt und vorgeführt.

Die Amazon-Niederlassung mit einer Betriebsfläche von 88.000 Quadratmetern, firmenintern FRA7 genannt, war zum Zeitpunkt ihres Starts die jüngste in Deutschland. Im August 2018 nahm sie den Betrieb auf. Nach Angaben des Unternehmens gehört sie nach wie vor zu den technisch modernsten; Roboter übernehmen hier einen Großteil der Transporte in den Gebäuden.

Anmeldeschluss: Dienstag

„Mehrere Hundert dieser Transportroboter bewegen 35.000 Regale zu den Mitarbeitern in der Warenein- und Auslagerung“, erläutert Unternehmenssprecher Thorsten Schwindhammer (Koblenz). Rund elf Millionen Artikel werden ihm zufolge im Frankenthaler Betrieb für den Versand bereitgehalten; zur Weihnachtszeit können es auch mal bis zu 14 Millionen sein. Kinder ab sechs Jahren können an dieser Sommertour nur in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Aus Sicherheitsgründen werden alle Teilnehmer gebeten, flache und geschlossene Schuhe zu tragen.

Kontakt

Wer bei der RHEINPFALZ-Sommertour in der kommenden Woche dabei sein will, kann uns bis Dienstag, 22. August, 10 Uhr, eine E-Mail an redfra@rheinpfalz.de schicken mit dem Stichwort „Amazon“. Die Tour findet vormittags statt. Bitte Namen und zur Benachrichtigung der Teilnehmer eine Telefonnummer angeben. Falls mehr Anmeldungen kommen, entscheidet das Los.