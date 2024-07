Bereits einen Tag vor der Premiere können zehn RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser die aktuelle Produktion der Nibelungenfestspiele in Worms sehen. Der Besuch bei der Medienprobe am Donnerstag, 11. Juli, ist die erste von mehreren Sommertouren der Lokalredaktion, die in den kommenden Wochen geplant sind.

Am 12. Juli ist es endlich soweit: Dann ist die mit Spannung erwartete Premiere der diesjährigen Wormser Nibelungenfestspiele, die seit 2002 regelmäßig auf einer Freilichtbühne vor einer Open-Air-Tribüne auf der Nordseite des Wormser Doms stattfinden. Seit über zehn Jahren werden alljährlich neue Stücke rund um den Nibelungen-Mythos gezeigt. In diesem Jahr rückt das Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel in „Der Diplomat“ die Nebenfigur Dietrich von Bern (gespielt von Franz Pätzold) in den Fokus des Geschehens.

Der „König ohne Krone“, der sein Land verliert, weil er sich weigert, in einer blutigen Schlacht darum zu kämpfen, wird zum Botschafter Etzels und damit zum Vermittler zwischen den Hunnen und dem Burgunderreich. Das Stück dreht sich in diesem Jahr auch um die Frage, wie sich ein Krieg verhindern lässt, den eigentlich keiner will und der trotzdem unvermeidbar erscheint – und welche persönlichen Opfer jemand bringen muss, der sich als Vermittler zwischen alle politischen Parteien begibt.

Nachdem das Stück im vergangenen Jahr mit einer peppigen lila Sandwüste und futuristisch gekleideten Schauspielern aufwartete, soll es in diesem Jahr blutig werden. Regisseur Roger Vontobel, der bei den Festspielen vor zwei Jahren bereits die Bühne in eine Wasserlandschaft verwandelte und 2018 den Dom „zum Wackeln“ brachte, will die Zuschauer diesmal mitnehmen auf ein schlammiges Schlachtfeld, in dessen Mitte die endlos blutende Leiche Siegfrieds thront.

Kontakt

Wer Tickets für die Medienprobe der Nibelungenfestspiele am 11. Juli in Worms gewinnen will, kann uns bis Montag, 8. Juli, 10 Uhr, eine E-Mail schicken an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort Nibelungen. Pro Einsendung verlosen wir maximal zwei der insgesamt zehn Plätze. Bitte deshalb die Teilnehmerzahl mit Namen und zur Benachrichtigung eine Telefonnummer angeben.