Duftender Lavendel und blühende Rosen: Wenn Gabriele Wieczorek das Ziel der RHEINPFALZ-Sommertour beschreibt, gerät die zweite Vorsitzende des ADFC Frankenthal ins Schwärmen. Bei dem gemütlichen Fahrradausflug zum Feierabend geht es in den Barockgarten in Freinsheim.

Die kleine Anlage am Rande der Altstadt von Freinsheim ist ein Kleinod vor der Haustür, das viele Vorderpfälzer gar nicht kennen. Dass das barocke Gartenhäuschen, das der Grünfläche den Namen gibt, überhaupt erhalten geblieben ist, ist dem 1967 verstorbenen Freinsheimer Künstler Franz Lind zu verdanken. Er rettete das Bauwerk aus dem Jahr 1807 vor dem Verfall, indem er es abtragen ließ und alle Einzelteile nummerierte. Zum 100. Geburtstag im Jahr 2000 ließ man das Häuschen an heutiger Stelle wieder aufbauen und legte drum herum nach barocken Vorbildern einen prachtvollen Garten an.

Für RHEINPFALZ-Leser verbindet Gabriele Wieczorek den Besuch des Gartens mit einer gemütlichen Fahrradfahrt. Die 40 Kilometer lange Rundtour ist überwiegend flach. Wegpunkte sind unter anderem der Lambsheimer Weiher und der Eyersheimer Hof. Das Gehöft gehört heute zu Weisenheim am Sand. Das namensgebende Dorf, das bereits im ersten Jahrtausend urkundlich erwähnt wurde, ist vermutlich im 16. Jahrhundert untergegangen. Mit einer kleinen Steigung hinter Erpolzheim erreicht die Tour dann Freinsheim.

Passionierte Tourenfahrerin: 3500 Kilometer im Jahr legt Gabriele Wieczorek vom Vorstand des ADFC mit dem Rad zurück. Foto: Wieczorek/gratis

Wieczorek zählt zu dem guten Dutzend Aktiver des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in Frankenthal, die regelmäßig Touren in die nähere und weitere Umgebung organisieren. Neben Halbtages- und Ganztagesausflügen für jedes Leistungsniveau, zu denen Teilnehmer auch als Nichtmitglieder spontan dazustoßen können, gibt es im Jahresprogramm immer wieder auch mehrtägige Ausfahrten. In diesem Jahr feiert der Verein 20 Jahre Bestehen. Als Gründungsmitglied ist die 75-Jährige von Anfang an dabei. Um die Jahrtausendwende wohnten rund 30 ADFC-Mitglieder in Frankenthal, erinnert sie sich. „Aber ADFC-Gruppen gab es zu dieser Zeit nur in Ludwigshafen und Worms.“ Erste eigene Touren habe man ab 2003 unternommen. Nach der Vereinsgründung 2004 sei die Mitgliederzahl schnell auf 90 gestiegen, aktuell sind 110 Personen registriert, berichtet die stellvertretende Vorsitzende.

Die 75-Jährige ist „schon immer“ gerne Touren gefahren und legt im Jahr rund 3500 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. „Man ist gemütlich unterwegs, hat einen Blick für das, was in der Pfalz in der Natur so wächst und kommt doch voran“, nennt sie die Vorteile dieser Fortbewegungsart. Seit zwei Jahren nutzt die Frankenthalerin dafür ein E-Bike. Das Auto hat Wieczorek vor vier Jahren abgeschafft.

Kontakt

Wer bei der Fahrradtour nach Freinsheim am 19. Juli dabei sein will, kann sich bis Dienstag, 16. Juli, 10 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort Radtour, unter Nennung der Anzahl der Teilnehmer anmelden. Die Gruppengröße ist auf 15 Personen begrenzt. Sollten uns mehr Zuschriften erreichen, wird gelost. Zur Benachrichtigung bitte eine Telefonnummer angeben. Teilnehmer brauchen ein verkehrssicheres Fahrrad und sollten an ein Getränk denken.